La anulación de los descensos en la Eredivisie termina en los tribunales

Los dos equipos holandeses de segunda división que no han subido a la Eredivisie por la anulación de los ascensos y los descensos han llevado la decisión de la federación a un tribunal de Utrecht, que celebrará una vista oral el próximo 8 de mayo.



El proceso legal tendrá la forma de un juicio rápido y el magistrado, que tiene el poder de decretar medidas cautelares, dará a conocer su decisión en un plazo máximo de dos semanas, indicó este jueves el tribunal en un comunicado.



“La sangre, el sudor y las lágrimas derramadas durante un año habrían sido en vano y eso no es digerible. Consideramos que le debemos a nuestros jugadores, al personal técnico, a los empleados y a los seguidores y patrocinadores el desafío a esta injusta decisión”, dijo el Cambuur en un comunicado.



El Cambuur y De Graafschap ocupaban los dos primeros puestos de la segunda división holandesa con 66 y 62 puntos respectivamente, lo que les daba el ascenso directo a la Eredivisie, mientras que el tercero, el Volendam tenía 55 puntos.



A falta de nueve jornadas, el Gobierno paralizó el fútbol profesional para frenar la propagación del coronavirus. La semana pasada, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol suspendió definitivamente la temporada y declaró desierto el campeonato.



En un primer momento se evaluó la posibilidad de permitir el ascenso de dos clubes y prohibir los descensos, con lo que la Eredivisie habría pasado de tener 18 equipos a 20. Sin embargo, la federación descartó esa opción y anuló tanto los ascensos como los descensos, salvando así al ADO La Haya y al RKC Waalwijk, los dos últimos de la máxima categoría.



El Cambuur se siente especialmente damnificado porque ya había tomado “decisiones estratégicas” de cara a la próxima temporada, como la renovación de cuatro jugadores, debido a que “desde el punto de vista deportivo era muy difícil" que no consiguieran el ascenso”, explicó el club. // EFE