Conmebol y FIFA desconocen al nuevo presidente de FEF

La Conmebol y la FIFA anunciaron hoy que no validarán ninguna decisión de la nueva presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), o que salga del Congreso Extraordinario de este viernes, hasta no recibir aclaraciones sobre el imprevisto cambio de titular la semana pasada.



"Ni la FIFA ni la Conmebol darán validez a decisiones que se adopten en los diferentes órganos de gobierno de la FEF, incluido su Congreso", precisa una comunicación conjunta de dichos organismos recibida por la Federación, a un día de celebrarse el Congreso Extraordinario.



E informan de que ninguno de los dos organismos internacionales se encuentran en estos momentos en posición de reconocer los pretendidos acuerdos adoptados por el Directorio de la FEF el pasado 24 de abril.



Se referían a la resolución del Directorio de la FEF, por seis votos a favor de un total de nueve miembros, de deponer a su anterior presidente, Francisco Egas, y nombrar en su lugar al entonces vicepresidente, Jaime Estrada.



La votación salió adelante después de que Estrada, apoyado por el ahora vicepresidente Carlos Galarza, argumentara que Egas había desoído una decisión en diciembre del Directorio de no sobrepasarse de 4 millones de dólares en la contratación del nuevo cuerpo técnico de la selección nacional, encabezado por Antonio Cordón y Jordi Cruyff.



Y también de que expusieran que un supuesto acuerdo para la reducción salarial de ambos en un 70 por ciento, debido a la crisis por el coronavirus, no era en realidad sino una "reestructuración" de deuda, en lugar de una "reducción"; es decir, que la diferencia salarial la cobrarían en 2021.



Tanto la FIFA como la Conmebol dicen estar evaluando las decisiones adoptadas y a la espera de recibir información detallada por parte de la FEF como lo requirieron en sus correspondencias de los días 27 y 29 de abril.



Por ello reafirman que, por el momento, siguen reconociendo a Egas como presidente de la entidad.



Y que teniendo en cuenta lo señalado, ni la FIFA ni la Conmebol darán validez a decisiones que se adopten, ni siquiera dentro del marco de su Congreso Extraordinario, del que dicen haberse enterado por medios de prensa.



No hasta que "se proceda a una evaluación de los acuerdos adoptados y su compatibilidad con los principios de buena gobernanza determinados en los Estatutos de la FIFA y la Conmebol".



Estrada asumió la presidencia el mismo viernes y desde el sábado tuvo reuniones de trabajo con el presidente de la Liga Pro y recibió una petición de más del cuarenta por ciento de los afiliados a la FEF para un Congreso Extraordinario.



Pero Egas y otro de los vocales de la Federación calificaron la moción de censura como "un golpe de estado" y en una rueda de prensa virtual el pasado domingo el nominalmente expresidente aseguró que se mantenía en funciones.



Para el Congreso Extraordinario de este viernes, Estrada había pedido a la Conmebol y la FIFA que se conviertan en veedores de forma virtual. EFE