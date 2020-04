Henry admite que le queda un largo camino con el Impact

Fútbol Internacional

Martes 28| 8:39 pm





El entrenador francés Thierry Henry, máximo responsable técnico del Impact de Montreal, reconoció este martes en una videoconferencia que todavía le queda un largo camino que recorrer en su nueva etapa profesional dentro de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.



"Me siento muy a gusto en esta nueva experiencia con un grupo que tenemos asumido que estamos en plena transición en todos los cargos y eso es fundamental asumirlo", declaró Henry.



"Nuestras ideas están muy claras de lo que queremos conseguir", agregó.



A pesar de esa realidad, el club canadiense tiene un nuevo gerente general y cambios importantes en la plantilla, y bajo la dirección de Henry disfrutó de un comienzo alentador de la temporada después de avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y obtener cuatro puntos en sus dos primeros partidos de liga.



"Lleva tiempo", analizó Henry. "Le tomó a Jurgen Klopp tres años y medio hacer lo que está haciendo con el Liverpool, nada se da de la noche a la mañana. Sabemos lo que queremos conseguir y a dónde vamos a llegar".



En este sentido, Henry reiteró que "es temprano para hacer algún tipo de valoración y por supuesto no nos dejaremos llevar por los primeros resultados, pero lo que sí está claro es que los jugadores entienden cómo queremos competir, basados en la intensidad, la unión, la lucha. Luego tuvimos que parar".



La filosofía de juego de Henry en los seis partidos que el Impact disputó --cuatro en la Liga de Campeones de la Concacaf y dos de liga-- antes de la pandemia del coronavirus fue claramente defensiva y buscar el gol a través del contraataque.



"La intensidad, la unión, actitud de lucha permanente y trabajo duro", destacó Henry. "El estilo llegará, lleva tiempo. Pero necesitas ese compromiso de manera permanente. Teníamos eso antes de parar, así que espero poder tenerlo cuando empecemos. Es temprano, no nos dejemos llevar, pero espero ver eso, y más".



Los equipos de la MLS han roto sus propios récords de fichajes con la llegada de jóvenes talentos y promocionando a los que destacan en sus propias academias.



Durante el descanso invernal, la MLS estableció una nueva marca con cinco equipos que hicieron fichajes de jugadores importantes que militaban en el fútbol mexicano.



"Para mí, lo más importante es el hecho de que los equipos compran jugadores de la liga mexicana y logran que lleguen otros de calidad de Europa", valoró Henry.



"No creo que eso haya sucedido antes. Los equipos reciben jugadores a una edad más temprana. México, Argentina: no voy a nombrar a todos los países, pero es una señal de que la liga está evolucionando", agregó.



El Impact estuvo entre los equipos entre los que, después, el propio Henry viajó a Europa para cerrar una serie de fichajes, incluido el jugador designado, el keniano Victor Wanyama, y el joven defensor inglés Luis Binks, ambos del Tottenham inglés. EFE