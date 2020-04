Egas defiende su presidencia en el fútbol de Ecuador

Fútbol Internacional

Francisco Egas, destituido como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), aseguró este domingo que defenderá su cargo ante los organismos correspondientes y no descartó llevar su caso a los tribunales.



Egas, destituido por la mayoría del Directorio de la FEF, que encargó la presidencia a Jaime Estrada, dijo que mañana mismo enviará su queja a organismos internacionales como la FIFA.



A través de una rueda de prensa virtual, Egas aseguró que defenderá ante los organismos correspondientes su elección como presidente de la FEF y no descartó "iniciar acciones legales, porque es una acto para acciones punibles" contra los seis integrantes del Directorio que le destituyeron.



"Mañana enviaremos toda la documentación y los argumentos legales a las entidades correspondientes, no estaremos pidiendo favores a la Secretaría del Deporte, a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) y a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), pediremos que hagan respetar las normas", expresó.



El directivo aceptó que hubo un exceso en el monto del contrato que preparó para la contratación del cuerpo técnico que comanda el hispano-holandés Jordi Cruyff y también del secretario general de la FEF, el argentino Gustavo Silikovich.//EFE