Neymar: No saber cuándo volver a jugar me da ansiedad

Fútbol Internacional

Jueves 23| 4:36 pm





Neymar, delantero del París Saint-Germain (PSG), afirmó este jueves que no saber cuándo volverá a jugar debido a la pandemia de coronavirus le produce "ansiedad" y que "echa mucho de menos" competir y a sus compañeros de vestuario.



"No saber cuándo volver da ansiedad. Echo mucho de menos jugar, competir, el ambiente del club, mis compañeros del PSG...", admitió el atacante brasileño en su página web oficial.



También dijo estar "seguro" de que la afición también "quiere ver a todos de vuelta al campo cuanto antes". "Espero que la decisión salga lo más rápido posible", expresó.



El jugador de 28 años se encuentra confinado desde marzo en su mansión de Mangaratiba, en el estado de Río de Janeiro, donde sigue un plan de entrenamiento con su preparador físico particular, Ricardo Rosa, con el que trabaja desde hace una década.



Con motivo de la cuarentena en Río de Janeiro, así como en la mayoría de los 27 de estados de Brasil, Rosa ha tenido que crear una rutina de ejercicios específica ante esta situación excepcional.//EFE