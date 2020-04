Duque descarta el regreso del fútbol colombiano

El presidente aseguró que no hay condiciones / Foto: Cortesía

El presidente colombiano, Iván Duque, descartó este martes el regreso de la liga colombiana de fútbol al considerar que "no hay condiciones para hacerlo" debido a la pandemia del coronavirus.



"Sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando hoy no hay condiciones", aseveró el jefe de Estado en una entrevista con la emisora La FM.



El gobernante sostuvo que "por más que la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) diga que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores".



La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor presentaron ayer al Gobierno un "protocolo de salubridad para la reactivación del fútbol profesional" a puerta cerrada ante la pandemia del COVID-19.



Duque aseguró que el tema del regreso del fútbol fue analizado con los ministros de Salud, Fernando Ruiz, y del Deporte, Ernesto Lucena, y otros expertos y se llegó a la conclusión de que "no hay condiciones para garantizar a los jugadores de los más de 20 equipos que van a estar protegidos del coronavirus".



Explicó que el nivel de contacto y otros aspectos como la sudoración, salivación en los deportistas de alto rendimiento "hace impracticable una disciplina como el fútbol".//EFE