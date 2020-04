Fútbol Internacional

Las grandes ligas europeas también jugarán a puerta cerrada en cuanto se lo permita la situación epidemiológica en sus respectivos países, dijo a Efe Rustam Emomalí, presidente de la Federación de Fútbol de Tayikistán, uno de los pocos países en el mundo donde se juega al fútbol pese a la pandemia de coronavirus.



"Seguimos las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de nuestras autoridades sanitarias. Dado que no hay restricciones (...), hemos decidido jugar nuestros partidos", comentó Emomalí en una entrevista concedida por escrito.



GRANDES LIGAS, A PUERTA CERRADA



Emomalí, uno de los fundadores del Istiklol, ganador de los últimos seis títulos de liga en la república centroasiática, destacó que la decisión de disputar los partidos de la liga tayika a puerta cerrada es "una medida preventiva para asegurar que los jugadores y el personal están seguros".



"Creo que las grandes ligas europeas también jugarán sus partidos pendientes a puerta cerrada una vez que la situación en sus países lo permita", subrayó.



Hijo del presidente de Tayikistán, Emomalí Rajmón, destaca que "el deporte, y el fútbol especialmente, están jugando un papel vital para ayudar al mundo a recuperarse de la pandemia de la COVID-19 y en reparar corazones y mentes".



"Una vez que cada gobierno y federación de fútbol consideren que la situación en su país con respecto a la COVID-19 es manejable, creemos que el deporte será una de las herramientas más importantes que tenemos para ayudar a las personas a recuperar la normalidad", explicó.



Las grandes ligas, la española, inglesa, alemana e italiana, aún no se han pronunciado sobre cuándo y cómo se reanudará la competición, aunque cada vez son más las voces que abogan por jugar sin espectadores por motivos sanitarios.



TAYIKISTÁN, MUNDIAL 2026



Al contrario que el resto de ligas que decidieron seguir adelante con sus campeonatos -Bielorrusia, Nicaragua, Taiwán o Turkmenistán-, Tayikistán apostó por el mínimo riesgo y disputó las primeras dos jornadas de liga con los estadios vacíos, aunque no ha registrado ni un solo caso de la COVID-19.



Destaca que el nivel del fútbol tayiko está mejorando a pasos agigantados gracias a la inversión en proyectos de desarrollo y captación de jóvenes talentos, lo que ha permitido a la selección sub-17 clasificarse para el Mundial por segunda vez en su historia.



"Recibimos el Premio de Desarrollo de Fútbol Juvenil de la Confederación Asiática de Fútbol. Este premio es solo el comienzo y estamos decididos a crecer y mejorar nuestra liga en los próximos años. El fútbol se está convirtiendo en uno de los deportes más populares en Tayikistán", señaló.



A lo que se suma que el Istiklol, actual líder de la liga tayika, llegó a la final de la Copa AFC, torneo comparable en Asia con la Liga Europa de la UEFA.



Emomalí destacó que esos futbolistas jóvenes van integrándose "poco a poco" en la selección nacional y sueña con que Tayikistán dispute la Copa Mundial en 2026.



"El plan estratégico a largo plazo se llama 'Dream 2026' y apunta principalmente a la clasificación de nuestro equipo nacional para la Copa del Mundo (...), esperamos que esta generación dorada pueda ayudarnos a alcanzar nuestros sueños", señala.



ENAMORADOS DE LA LIGA TAYIKA



Por eso, dice sentirse "honrado" de que el fútbol tayiko haya llamado la atención de los aficionados de todo el mundo, en particular, españoles.



"Es una excelente manera de mostrar el fútbol tayiko a nuestras naciones hermanas. El fútbol español siempre ha sido una fuente de inspiración para nosotros y es un placer tener el interés del mundo en estos momentos hacia nuestro fútbol", reconoce.



En cuanto al gesto de los jugadores del Istiklol que rezaron por el pueblo español durante el partido ante el CSKA, lo describió como un "gesto emotivo y hermoso".



"Mostró uno de los elementos más importantes de nuestra cultura, que es la fraternidad y la ayuda mutua en momentos difíciles. Es lo mínimo que podemos hacer y esperamos que todos los países puedan recuperarse pronto de esta difícil situación", dijo el también alcalde de la capital y más que probable futuro presidente de Tayikistán.



Agregó que todos los tayikos, "como amantes del fútbol, disfrutamos mucho del fútbol español y de LaLiga".



"La pancarta es una forma de hermandad con LaLiga que es una gran motivación para nosotros y con la cual tenemos muy buenas relaciones. ¡España, seguid siendo fuertes, estamos con vosotros!", proclamó.



En materia de infraestructuras, agradeció al presidente del país, su padre, el apoyo al desarrollo del deporte rey con la construcción de 300 campos en los últimos tres años en todas las regiones del país, montañoso en más del 90 por ciento de su territorio.



Y no olvidó mencionar que el próximo año concluirá la construcción de un estadio moderno en la capital del país, Dusambe, lo que permitirá a la selección jugar en uno de los mejores campos de toda Asia Central. // EFE