Lucho González cree que Heinze puede dirigir a Argentina

Fútbol Internacional

Martes 14| 5:53 pm





El centrocampista del Athletico Paranaense Luis 'Lucho' González, que ha jugado en la selección argentina, Huracán, River, Oporto y Olympique de Marsella, entre otros equipos, dijo este martes que su excompañero Gabriel Heinze está capacitado para dirigir a la Albiceleste.



"Me pone muy feliz todo lo que está viviendo como entrenador, todo lo que pudo enseñar en los clubes en los que pasó. De la mayoría de los jugadores que ya lo tuvieron como entrenador creo que no va a haber ninguno que hable mal", dijo 'Lucho' en diálogo con TyC Sports.



Heinze debutó como entrenador en 2015 en Godoy Cruz, en 2017 consiguió el ascenso a la Primera División con Argentinos Juniors y en 2018 llegó a Vélez, que luchaba por el descenso, y lo dejó en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores.



"Lo veo con todas las capacidades como para poder dirigir a la selección Argentina por ser alguien que ya vivió y que ya conoce internamente todo lo que eso significa. Y todo por lo que él ya demostró como entrenador, también", dijo González sobre 'El Gringo', que renunció al Fortín a principios de este año.



Heinze, que como jugador pasó por clubes como Newell's Old Boys, Paris Saint Germain, Real Madrid y Manchester United, ganó con Argentina la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en los que fue compañero de González.



El veterano centrocampista del Paranaense también halagó a Marcelo Bielsa, de quien afirmó que ha sido "el mejor entrenador" en su carrera.



"Bielsa fue el entrenador que me dio la posibilidad de jugar en la selección argentina, es algo que no voy a olvidar. Después por los conceptos, las ideas, lo que enseña, deja un aprendizaje que es increíble. Lo tengo (tatuado) en la pierna. Lo decidí después de que se dejó hacer el gol en Inglaterra, por ese gol que hicieron con un jugador caído", explicó. EFE