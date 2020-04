Fellaini recibe el alta tras superar el coronavirus

Fútbol Internacional

Martes 14| 9:05 am





El internacional belga Marouane Fellaini, futbolista del Shandong Luneng chino, ha sido dado de alta tras superar la COVID-19, enfermedad que contrajo a finales del mes pasado.



La prensa china se hace eco hoy de esta noticia, anunciada por su club, que indicó que el centrocampista llevará a cabo ahora una cuarentena de catorce días en "un lugar designado" para ello.



El futbolista, que durante años jugó en la liga inglesa con los colores de Everton y Manchester United, fue puesto bajo aislamiento y supervisión médica el pasado 20 de marzo tras dar positivo en la prueba de coronavirus.



El contagio supuestamente se produjo en un tren que Fellaini tomó, tras unas vacaciones en varios países, desde Shanghái en dirección a Jinan, capital de la provincia oriental de Shandong y hogar del equipo de la Superliga china cuyos colores defiende desde enero de 2019.



"Queridos amigos, he pasado la prueba del coronavirus y el resultado de mi test es positivo. Agradezco a los aficionados, cuerpo médico y al club todos los cuidados y atenciones. Seguiré el tratamiento y espero retornar al juego tan pronto como sea posible. Por favor, manteneos todos a salvo", publicó entonces el centrocampista en su red social.



Según las informaciones publicadas en ese momento, Fellaini no presentaba síntomas, aunque no ha vuelto a publicar en su cuenta oficial de Twitter ni trascendieron en estas últimas tres semanas detalles sobre su estado de salud.



Según la agencia estatal Xinhua, el belga es el único futbolista de la máxima división liguera china del que se conoce que haya dado positivo por coronavirus.



Sin embargo, los aficionados del fútbol en China también temieron por la gran estrella de su combinado nacional, el jugador del Espanyol Wu Lei, quien a finales de marzo también dio positivo tras presentar síntomas leves.



Dado de alta ya, el atacante asiático aseguró la semana pasada sentirse "recuperado", aunque aclaró que no se le ha realizado una segunda prueba y que sigue en cuarentena doméstica en Barcelona junto a su esposa./ EFE