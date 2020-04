Dudamel: Seré muy selectivo con el equipo que vaya a trabajar

Fútbol Internacional

El estratega venezolano Rafael Dudamel, que terminó su breve ciclo –hace unos meses- con el Atlético Mineiro de Brasil, comentó mediante una entrevista para el IG Live de Meridiano, que será “muy selectivo con el equipo que vaya a trabajar”.

Dudamel, quien apenas dirigió 10 partidos con el Galo, fue bastante claro cuando fue preguntado sobre su futuro como entrenador.

“Tengo que dirigir ya, voy a ser muy selectivo con el equipo que vaya a trabajar”, dijo con mucho énfasis a la pregunta realizada por el periodista y ancla de nuestra plataforma, Jesús López.

Asimismo, el ex director técnico de La Vinotinto, añadió un comentario sobre el breve paso por el balompié amazónico, “no nos dieron chance para confeccionar un equipo competitivo, apenas tuvimos 30 días de trabajo”.

En Mineiro, el criollo contó con jugadores como: Réver, Guilherme Arana, Allan, Rómulo Otero, Diego Tardelli y Ricardo Oliveira. Aunque el de San Felipe, estado Yaracuy, tuvo la posibilidad de llevar a otro jugador venezolano al cuadro brasileño, Jefferson Savarino, quien tenía par de temporadas militando en la Major League Soccer.

La selección no la olvida

Aunque su salida del banquillo nacional dejó a muchos “sorprendidos”, ‘Rafa’ no dudó en aprovechar la entrevista para ser claro con algunos de los futbolistas que estuvieron bajo su mando en La Vinotinto: “Siempre estaré para él (Josef Martínez) y para todos, deseándole lo mejor (...) No me arrepiento de mis decisiones técnicas”.

Sobre su relación con Martínez, Dudamel comentó: “Se lesionó lastimosamente hace poco para el momento de su carrera y le mandé un mensaje, yo tuve la felicidad de obtener una respuesta, de ese Josef”.

“Josef es un jugador que quiero muchísimo, en mi mente tengo grandísimos recuerdos con él, desde los goles marcados y triunfos hasta cuando venía molesto de Italia por no jugar. Siempre conversamos personalmente, uno debe entender y conocer la personalidad de cada jugador. Cuando fui suplente yo tuve también cara de pocos amigos”, finalizó el ex técnico vinotinto.