Maxi Rodríguez: Tratamos que la cuarentena no nos desestabilice

El volante ofensivo de Newell's Old Boys Maxi Rodríguez dijo este jueves que la cuarentena "influye mucho en el ánimo" y que tanto él como sus compañeros de equipo intentan que no los "desestabilice".



"Tratamos que esto no nos desestabilice, porque influye mucho en los estados de ánimo, emocionales. Tratamos de entrenar todos los días, de hacerlo llevadero, de hablar entre nosotros y mantenernos en contacto diario", dijo el exjugador de la selección argentina, el Espanyol, el Atlético de Madrid, el Liverpool y Peñarol.



El volante ofensivo, de 39 años, dijo al sitio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que él y sus colegas utilizan una plataforma virtual para guiar los entrenamientos en el hogar.



"Estamos tratando de hacer rutinas familiares, rutinas solo, entrenar, tratar de aprovechar El tiempo para que sea más llevadero, porque al ser nuevo y tan extenso es duro", precisó.



En Argentina rige una cuarentena obligatoria y el fútbol, que se suspendió el 17 de marzo, no tiene fecha de regreso prevista.



Rodríguez repasó en la entrevista su carrera con la selección argentina, con la que disputó los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.//EFE