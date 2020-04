Koeman: De Jong va a triunfar en el Barça

Fútbol Español

El seleccionador de Holanda, el exazulgrana Ronald Koeman, se mostró convencido de que su compatriota Frenkie de Jong, uno de los pilares del combinado 'orange', acabará triunfando en el Barcelona.



"Este año está siendo de transición para De Jong, como me ocurrió a mí cuando fiché por el Barça en 1989. Es un chico muy inteligente y muy dotado para el fútbol. Va a triunfar, seguro. Le perjudica que no esté jugando en su puesto natural, como hacía en el Ajax", comentó sobre el centrocampista neerlandés en una entrevista al diario barcelonés Sport.



Para Koeman, De Jong, ha llegado a un equipo en transición, "que no es el mismo de hace unos años porque tampoco tiene a los jugadores que tenía antes".



"De aquella columna vertebral solo están Piqué, Busquets y Messi y los tres pasan de los 30 años. Es ley de vida. Le pasó al 'Dream Team' del Barcelona y a la selección holandesa del 88 con Van Basten, Gullit, Rijkaard y yo mismo que quedó campeona de Europa. Nada es eterno y hay que saber renovarse. Y a veces hay que entender que, para volver a dominar, antes tienes que pasar unos años por el desierto", añadió.



Al actual Barcelona, Koeman le ve principalmente dos defectos: "Uno es de intensidad. Te guste o no, hoy los grandes equipos juegan a un ritmo muy alto los noventa minutos. Y al Barça le cuesta mantener esa regularidad. Lo vimos en el famoso partido ante el Liverpool, pero también en la Supercopa de España ante el Atlético este año. El Barça fue superior ochenta minutos, se desconectó los últimos diez y el Atlético, más intenso y fresco, le ganó".



El otro problema que ve al conjunto azulgrana es "que no domina los partidos como antaño". Por eso Ronald Koeman cree que su exequipo "tiene que volver a sus señas de identidad, porque forma parte de su ADN".



Además, aunque considera a Leo Messi "el mejor de todos los tiempos, y con diferencia", advirtió que el Barcelona tienen que "ir preparando su relevo de forma gradual, no de un día para otro", pues el astro argentino ya tiene 32 años.



"Sin Messi nada volverá a ser lo mismo. Hay que asumirlo", sentenció el seleccionador 'orange', que está pasando el confinamiento por la pandemia del coronavirus en su casa de Amsterdam./ EFE