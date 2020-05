Machís: Hay en mí un sentimiento especial hacia afición, ciudad y club

Fútbol Español

Martes 28| 2:03 pm





El extremo venezolano del Granada Darwin Machís dijo este martes que se encuentra "muy feliz" en la entidad rojiblanca y que tiene "un sentimiento especial" hacia la afición, la ciudad y el club, al que tuvo "claro" que quería regresar cuando se lo propusieron.



Machís, uno de los jugadores más destacados del Granada en la campaña de su regreso a LaLiga Santander, dijo que está llevando el confinamiento obligado por el COVID-19 "con mucha paciencia" e intentando "que pase lo más rápido posible".



"Estoy trabajando lo mejor posible para llegar de la mejor manera a la reanudación e intentar seguir haciendo goles", comentó el extremo venezolano en un encuentro con los aficionados del Granada a través de la cuenta del club en Instagram.



Machís se mostró "muy contento" con la temporada que está realizando tanto el equipo como él a título individual, aunque tiene claro que aún cuenta con margen para "seguir mejorando" sus prestaciones.



De la actual temporada del Granada se queda con el triunfo de las primeras jornadas ante el Barcelona porque "es difícil ganarle a esos equipos y vivir esa sensación en casa es lo máximo", aunque no olvida el partido de semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic pese a haber caído eliminados.



"Fue increíble, no tengo palabras para describir los momentos vividos. Fue muy emocionante y un partidazo, porque le dimos la vuelta pero una mala jugada acabó en gol de ellos. Salimos con la frente en alto pese a la eliminación, lo dimos todo con la afición y me contenta que el equipo hiciera un partido increíble en una semifinal de Copa", rememoró.



Del actual Granada destaca "la garra" porque es "un equipo que siempre cree hasta el final y tiene mucho corazón por lo que hace, mucho amor por su camiseta".



"Nos entregamos mucho para que la afición disfrute y nosotros junto a ella. La afición es un gran apoyo para nosotros, el grupo sabe que está a muerte con nosotros", apuntó sobre la hinchada rojiblanca.



Machís pidió "paciencia" en estos "momentos complicados" y confía en que "cuando se acabe todo" pueda reencontrarse en el campo con la afición para "disfrutar de muchas victorias"./ EFE