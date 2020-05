Correa: Mi gol favorito con el Atlético es el último del Calderón

Fútbol Español

El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa aseguró que su gol favorito con el equipo rojiblanco fue el que logró en el partido de despedida del estadio Vicente Calderón, el 21 de mayo de 2017 contra el Athletic de Bilbao en la última jornada de LaLiga 2016-17, con victoria 3-1.



"El último gol del Calderón creo que fue muy importante y siempre quedará guardado en mi corazón", aseguró Correa en un vídeo en el que respondió a una pregunta de un aficionado sobre cuál era su gol favorito de los 37 tantos que ha marcado en 221 partidos con el conjunto madrileño.



En cuanto a su momento favorito en las seis temporadas que lleva en la entidad, se inclinó por el debut oficial con el Atlético, que fue el 22 de agosto de 2015, en un partido contra la Unión Deportiva Las Palmas, más de un año después de haber firmado por el club rojiblanco, ya que según llegó se le detectó una dolencia cardíaca que le obligó a operarse y estar un año recuperándose sin jugar.



"Mi momento favorito en el Atlético fue cuando pude debutar después de los meses duros que me tocó pasar. Momentos favoritos son todos, cada vez que me toca vestir esta camiseta lo disfruto al máximo", explicó Correa.



Tras superar esa dificultad, Correa ha disputado cinco campañas en el Atlético, de las que destacó la consecución del título de la Liga Europa, ganado en la final del 16 de mayo de 2018 al Olympique de Marsella (0-3). "Fue una felicidad enorme", añadió el argentino, que fue titular en ese encuentro.



Preguntado por con qué leyenda rojiblanca le habría gustado compartir vestuario, se decidió por uno de los últimos delanteros que han marcado la historia reciente del Atletico. "Me hubiera gustado jugar con (Diego) Forlán", comentó.



Correa admitió que, después de mes y medio de confinamiento por la pandemia de coronavirus, "extraña ir a entrenar", las vivencias de los partidos, y a sus compañeros y cuerpo técnico.



"Esperemos que dentro de poco nos volvemos a encontrar todos de nuevo", señaló el delantero rosarino, que estaba siendo uno de los jugadores más en forma del irregular curso de la delantera rojiblanca, autor de 7 goles y 8 asistencias en 33 encuentros oficiales.



"Todas las temporadas son distintas, este año en lo personal tenía más continuidad y podía demostrar más mi juego, y tratar de ayudar al equipo donde me toque hacerlo, y creo que lo estaba haciendo bien, así que cuando volvamos a jugar espero seguir así", deseó el delantero rojiblanco.



Para Correa una de las cosas que más le agrada de la afición rojiblanca es su pasión y cercanía con el equipo. "Cómo viven los partidos, cómo son tan cercanos a los jugadores y cómo transmiten ese cariño, eso es lo que más me gusta de la hinchada", explicó en este vídeo, ofrecido por la marca cervecera Mahou.



A ellos les dirigió unas palabras de ánimo durante estas duras semanas de confinamiento: "Ahora son momentos duros, creo que ya estamos en el final, hay que tener un poco más de paciencia, un poco más de esfuerzo, como todos los atléticos siempre quieren y dentro de poco estaremos todos juntos dando pelea", finalizó./ EFE