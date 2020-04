Pizzi: El estilo del Barcelona es el que más se adapta al éxito

Fútbol Español

Lunes 13| 9:44 am





Juan Antonio Pizzi, exjugador del FC Barcelona y Tenerife entre otros clubes, afirmó a Efe que en su ideario futbolístico como entrenador influye el estilo que aprendió en su etapa azulgrana, “el que más se adapta al éxito” si bien apuntó que “a la posesión y el control hay que añadirle daño arriba al rival con frecuencia”.



Tras entrenar a Chile, Valencia o San Lorenzo de Almagro, Pizzi se encuentra a la espera de nuevos desafíos en los banquillos y confinado junto a su familia a la espera del fin de la pandemia del coronavirus.



P: En la plantilla que usted jugó en el Barcelona entre 1996 y 1998, aparecen como entrenadores como Sergi, Ferrer, Pep Guardiola, Abelardo, Celades, Luis Enrique, Óscar, Xavi… Os gustaba el fútbol de verdad...



R: Hay un poco de todo. De coincidencia, de estilo, de similitudes de gustos y mucho aprendizaje. En mi caso, de grandes entrenadores, incluyendo a los dos de aquella etapa en el Barcelona como Bobby Robson y Louis Van Gaal. Después uno va buscando en el ambiente del fútbol dónde se va sintiendo más cómodo, donde se siente capacitado, donde se ve seguro. Ha coincidido también que muchos de esa plantilla hayamos dirigido. Primero me alegro mucho de que muchos compañeros míos estén desarrollando la actividad que yo hago y después la mayoría han tenido muy buenos resultados.



P: ¿Cuál es el método Pizzi como entrenador? ¿Está influenciado por su etapa en el Barcelona?



R: Es innegable que todos los que hemos pasado por el Barcelona, algo de su estilo de fútbol vamos a ir recogiendo, porque creemos que es lo que más se adapta al éxito. También es cierto que en la actualidad todos los entrenadores hemos tenido que adaptarnos a las situaciones que se van presentando. Si hoy sigo pregonando el fútbol de posesión, circulación de balón, amplitud de cancha y todos esos factores hemos visto que esa posesión no garantiza siempre un éxito en el marcador. Ha habido situaciones que han contrarrestado ese juego de posesión y han tenido buen resultado. Nosotros buscamos constantemente incorporar y agregarle cosas a ese estilo que nos permita seguir teniendo esa posesión, ese control, pero tratando de dañar o inquietar al equipo rival con mayor frecuencia.



P: ¿Qué valor le da a las estadísticas?



R: Estadística es información, son datos que son muy bien valorados y que deben ser considerados, pero bajo ningún punto de vista son irrefutables. Hay que darle la consideración justa y necesaria. No más que eso. A partir de ahí ver qué bien está bien y qué está mal.



P: ¿Cuáles son sus planes a corto plazo?



R: De momento, yo terminé en noviembre en Argentina y decidí tomarme unos meses de descanso para recobrar las energías que consume esta actividad y esperar y evaluar proyectos que coincidían con lo que uno pretende para trabajar. Siempre digo que el fútbol te va llevando por los caminos que el quiere y en base a eso vamos evaluando propuestas que nos van llegando. Las analizaremos y después veremos en qué situación o en qué categoría./ EFE