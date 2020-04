Sin final de Copa, el séptimo jugará la Liga Europa

Europa League

Jueves 30| 5:21 pm





La UEFA ha comunicado este jueves a la Federación Española de Fútbol (RFEF) que el séptimo clasificado de LaLiga tendrá plaza para la próxima edición de la Liga Europa, si no puede disputarse la final de la Copa del Rey.



De esta forma la UEFA descarta la opción planteada por la RFEF para que en caso de no jugarse la final copera y si uno de los dos finalistas ya tenía plaza para competición europea el otro finalista participara en la Liga Europa 2020-21.



La final de Copa, que debe enfrentar a Athletic Club y Real Sociedad en Sevilla, está en el aire y en estos momentos, y a expensas de que pueda reanudarse la Liga la Real Sociedad es cuarta y estaría clasificada para la Liga de Campeones junto a Barcelona, Real Madrid y Sevilla. El Athletic es décimo.



La comunicación de la UEFA a la RFEF indica que "para la entrada en la Liga Europa 2020-21, en caso de que una Asociación Nacional termine prematuramente, por razones legítimas, una copa nacional y, en consecuencia, no pueda determinar el ganador por méritos deportivos, en aplicación del reglamento de la competición, el club del campeonato nacional no clasificado de mayor rango es el que se clasifica", confirmó a EFE el organismo europeo.



Éste también notificó que el acceso a la Liga Europa 2020-21 en caso de que la final de la Copa se complete "en su formato original o con otro y la clasificación del club o clubes pertinentes se obtenga con méritos deportivos, permanece inalterada", según confirmó a EFE el organismo europeo.



La RFEF decidió el pasado 16 de abril los criterios de clasificación para competiciones europeas la próxima temporada y contempló tres opciones distintas en función de que no pueda jugarse la final de Copa.



En este supuesto si los dos clubes están en las seis primeras posiciones y, por tanto ya clasificados para Europa, iría el séptimo.



Si uno de los dos estuviera clasificado entre los seis primeros, iría el otro finalista y si ninguno de los dos finalistas estuviera entre los seis primeros, sería el que tuviera mejor posición en la competición liguera de los dos.



Entonces señaló también que la decisión sobre la clasificación para Europa se tomará en el momento que lo solicite UEFA, "de acuerdo a la clasificación de la última jornada de Primera División en igualdad de número de partidos disputados por los 20 equipos" y con determinados criterios.



A la Liga de Campeones irían los cuatro primeros clasificados de Primera división en ese momento y a la Liga Europa el quinto y el sexto clasificados con el condicionante de la final de Copa que debía haberse jugado el pasado día 18.



En la última reunión de su Comité Ejecutivo la UEFA otorgó a las federaciones un plazo hasta el 27 de mayo para que le presentes sus pautas sobre la elegibilidad para Europa, a la vez que recomendó "encarecidamente" acabar las ligas.



En caso de imposibilidad por la pandemia requerirá a las federaciones en cuestión que seleccione los conjuntos en función de los méritos deportivos en la campaña 2019/20. EFE