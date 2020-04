Abogado de la pareja de Villa pedirá su detención por violencia de género

Cotilleo Deportivo

El delantero colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, será pedido en detención por el presunto delito de violencia de género, anunció este miércoles el abogado Fernando Burlando, apoderado de Daniela Cortés, quien ha acusado al colombiano de golpearla y amenazarla de muerte.



"Él quería que se vaya de la casa, en plena pandemia la quería dejar en la calle. Cuando ella toma la decisión de denunciarlo aparecieron las acusaciones de robo, extorsión y demás cosas. Esto es lamentable y me genera repugnancia. Ya estamos tan acostumbrados a que obstaculicen a la Justicia que debemos tomar todo tipo de recaudos, pero no impedirán que pidamos la detención", dijo Burlando.



En diálogo con Radio Late, el abogado dijo que Villa habló "con supuestos sicarios" para "tomar represalias" con la hija y la mamá de su pareja.



La Justicia le puso al volante colombiano una restricción perimetral de 1.500 metros y le impidió tener contacto con la denunciante.



El jugador de Boca Juniors dijo en un vídeo en Instagram que no sabe "con qué intención se está publicando lo que se publicó" y que va a "aclarar la situación".



Boca Juniors se puso este martes "a disposición de la Justicia" y aseguró que tomará "las medidas que correspondan"./ EFE