Fevebeisbol sigue buscando mánager para el Clásico Mundial

Clásico Mundial

Jueves 16| 8:47 pm





Kerlin Mosquera || @Ker_30

La Federación Venezolana de Beisbol (Fevebeisbol) se mantiene evaluando las opciones para conformar un cuerpo técnico y designar un mánager para Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol a disputarse el próximo año.

Así lo dio a conocer la presidenta del organismo, Aracelis León, en entrevista para Se Habla Deporte, transmitido por Meridiano TV, y precisó que tienen todas las opciones sobre la mesa y esperan que para el mes de agosto se haya tomado una decisión.

"Todas las opciones en la mesa son válidas ya que todos queremos una buena selección que nos represente en el clásico mundial. Se estarán realizando entrevistas para así en agosto tener el manager y su cuerpo técnico", indicó.

Al tiempo que comentó que “la elección del manager pertenece a la federación, pero de todos modos estaremos en consulta de los jugadores y es necesario tener la opinión de todos, para así llevar la elección con mucha precaución".

León acotó que no han contactado con Ozzie Guillén, y que a pesar de tener puntos de vista diferentes, no quiere decir que no va a ser tomado en cuenta.

Asimismo, agregó que Venezuela cuenta con peloteros talentosos que lo hacen candidato para conquistas su primer clásico.