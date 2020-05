Los Orioles motivan con videollamada y carteles a Mancini

beisbol grandes ligas

Sábado 2| 9:21 pm





El pelotero Trey Mancini, quien el 13 de abril comenzó tratamientos de quimioterapia para combatir un cáncer de colon en fase 3, ha sido sorprendido este sábado con una videollamada de sus colegas y demás empleados de los Orioles en la que le infunden ánimo y le piden no desfallecer.



La novena de Baltimore publicó hoy en su cuenta de Twitter dos fotografías en las que se ve a jugadores y demás empleados sosteniendo carteles con la expresión #F16HT, en alusión a la palabra 'fight' (lucha, en español) formada con el número 16, que identifica en la cancha al jardinero y primera base.



El piloto Brandon Hyde, los jugadores de cuadro Chris Davis, el dominicano Hanser Alberto, y Rio Ruiz, el receptor Chance Sisco y los jardineros DJ Stewart y Austin Hays, destacan en la llamada a Mancini a través de la plataforma Zoom.



'Boom Boom Mancini' escribió a sus compañeros que las sesiones de quimioterapia han sido programadas cada dos semanas durante seis meses, por lo que no espera jugar este año.



Destacó que si no tuviera la atención médica de los Orioles, no habría tenido a tiempo su cirugía, que coincidió con el pánico general ocasionado por el avance del coronavirus.



"Estoy bastante seguro de que habría progresado a otra etapa (la 4, la más grave del cáncer) lo que habría sido bastante devastador", puntualizó. EFE