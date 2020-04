Félix Hernández: Sigo siendo el Rey

Hernández aún no debuta oficialmente con Bravos / Foto: Cortesía

beisbol grandes ligas

Miércoles 29| 10:17 pm





Kerlin Mosquera || @Ker_30

Félix Hernández se ha consolidado como uno de los lanzadores más importantes nacido en Venezuela, que ha logrado convertirse en figura en las Grandes Ligas, solo él y Johan Santana han ganado un premio Cy Young para el país suramericano.

En una entrevista en el Instagram live de Meridiano, el hoy pitcher de los Bravos de Atlanta dijo que, a pesar de las adversidades que ha tenido en las últimas temporadas, sigue “siendo 'El Rey”.

"Yo sigo siendo 'El Rey' porque yo no me he ido", fueron las palabras de un Félix Hernández, que antes de la suspensión del Spring Training, mostró su calidad.

Sobre su salida de los Marineros de Seattle, precisó que no fue el mejor final con el equipo, pero que a los aficionados les guarda mucho cariño.

“No terminaron de la mejor manera, con los fanáticos sí. Para lo que ahí vivimos, pudo haber sido un mejor cierre. Sentí como una falta de respeto que me hayan sacado de la rotación. Ya habían pasado algunas cosas y ya yo había decidido que era mi último año en Seattle”, puntualizó.

Clásico Mundial

El derecho manifestó su deseo de representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, a realizar el próximo año si la pandemia por coronavirus lo permite, y cree que Venezuela tiene un equipo muy bueno.

“Este equipo que viene ahora en el Clásico genera bastante expectativa, yo quiero estar en ese equipo que competirá. Ponerse la camisa de tu país y salir a defenderla es algo que no tiene precio”, resaltó.

Asimismo, descartó venir a jugar a Venezuela, de momento, por la situación en la que se encuentra el país.

Salón de la Fama

Hernández dijo que no piensa en el Salón de la Fama pero que sí le gustaría “porque significa que tuviste una carrera muy exitosa, todo pelotero quiere estar allí”.