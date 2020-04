Ortiz: Es injusto castigar a los Medias Rojas por robo de señales

beisbol grandes ligas

Sábado 25| 9:50 am





El toletero dominicano retirado de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, no está de acuerdo con el castigo de las Grandes Ligas a su exequipo por robar señales en el 2018.



"Lo que sucedió en Boston es lo que todos están haciendo en la liga en este momento, y creo que el castigo no fue justo", señaló Ortiz.



Indicó que "estaban buscando, tratando de averiguar si algo de lo que sucedió en Houston sucedió en Boston, pero ni siquiera estuvo cerca de una situación similar".



Rob Manfred, comisionado de las mayores dio a conocer un comunicado el martes, en el que resume los hallazgos de la investigación sobre las acusaciones de robo señales, contra los Medias Rojas de 2018.



Entre las sanciones, el operador del sistema de reproducción de vídeo de los Medias Rojas, J.T. Watkins, fue suspendido para la temporada del 2020 y la postemporada y se le prohibió servir como operador de sala de repetición para la temporada 2021 y los playoffs.



Boston también perderá una selección de segunda ronda en el sorteo aficionado del 2020.



"Vas a culpar a un tipo de vídeo, suspenderlo dos años, sólo porque está viendo lo que los receptores están dando ... diciéndole a los jugadores, ¿para que los jugadores puedan usarlo en el campo?" Ortiz cuestionó. "Eso es lo que todos están haciendo".



Agregó: "No lo llamo trampa. Creo que fue más una excusa que otra cosa".



La liga determinó que ninguna de las conductas ilegales le dio a los Medias Rojas una ventaja suficiente para ganar la Serie Mundial en el 2018.



A pesar de esto, el dueño de los Medias Rojas, John Henry, y el presidente Tom Werner se disculparon con las otras 29 franquicias de las mayores por la conducta de su organización.



Ortiz omitió en su valoración recordar que los Medias Rojas ya habían sido encontrados culpables de haber robado señales en la temporada 2017 con la utilización de los relojes Apple, sin que fuesen castigados por el comisionado Manfred./ EFE