Puig ha recibido ofertas y mantiene cotización

beisbol grandes ligas

Domingo 19| 12:55 pm





El exguardabosques cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Rojos de Cincinnati e Indios de Cleveland, Yasiel Puig, sigue siendo uno de los grandes nombres en la agencia libre de las mayores.



Puig, de 29 años, que ya no es el novato explosivo que ingresó a las Grades Ligas en el 2013, tuvo algunos problemas para conseguir un acuerdo durante el invierno.



Además con la temporada retrasada, seguramente tendrá que pasar más tiempo sin equipo.



Pero algunas novenas se encuentran interesadas en el pelotero cubano.



Se informó que Puig rechazó una oferta de contrato de 10 millones de dólares de un equipo de la Liga Nacional durante la temporada baja.



Aunque no se dio a conocer el nombre del equipo, fuentes cercanas al pelotero indican que se trata de los Marlins de Miami.



Más tarde, Puig dijo en una entrevista con El Nuevo Herald que hay equipos además de los Marlins que le han ofrecido un contrato.



Agregó que los Marlins fue el primer equipo en hacer una oferta, y agregó que su precio era más alto para Miami, en donde su base de seguidores, sus compatriotas cubanos nativos, podrían llenar el campo de juego cada vez que el equipo jugara como local.



Con las transacciones en espera, Puig no podrá firmar hasta que las mayores fijen una fecha para el Día de Apertura y las operaciones de béisbol estén en funcionamiento.



Puig tuvo 24 cuadrangulares y 84 carreras impulsadas la temporada pasada para los Rojos y los Indios. EFE