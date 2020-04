Bregman se enfoca en hacer trabajo de caridad

beisbol grandes ligas

Domingo 19| 10:13 am





El antesalista de los Astros de Houston, Alex Bregman, se mantiene enfocado en cumplir con sus entrenamientos, pero también en continuar su trabajo en ayuda a programas de caridad durante la pandemia del coronavirus.



La semana pasada, Bregman dijo que estaba involucrado en "muchas" llamadas telefónicas con la Asociación de Jugadores durante el cierre.



Mientras que el sábado por la mañana, antes de otro acto de caridad, Bregman destacó que estaba "seguro" de que los Astros, de alguna manera, tendrán una temporada 2020.



"Pero en este momento hay cosas más importantes que el béisbol y estamos enfocados en esas cosas", comentó.



Aclaró que él se mantiene en buena forma física y que "cuando las personas que toman decisiones digan que hay que volver a los campos de juego, lo haremos", subrayó Bregman.



En ese sentido el antesalista señaló que no tiene idea de cuándo podrá iniciar la temporada de las Grandes Ligas del 2020.



El comisionado Rob Manfred dijo la semana pasada que hay muchas contingencias para la temporada, pero no hay un plan concreto para un regreso.



Comentó que no importa si las mayores deciden jugar en Arizona "porque yo estaré listo cuando llegue el momento, donde sea. Estoy con el equipo, así que lo que sea que el equipo quiera hacer, lo haré".



Bregman dijo que los jugadores de posición del equipo, dispersos en varios lugares del país, desde Houston hasta Florida y California, se han mantenido en contacto a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas.



"Creo que estamos hechos para cualquier tipo de temporada", dijo Bregman. "Pero quién sabe cuánto tiempo va a ser o qué va a pasar".



Bregman habló dos veces con empresas de caridad junto con su prometido Reagan Howard.



La pareja recientemente superó el millón de dólares en sus esfuerzos de recaudación de fondos para el Banco de Alimentos de Houston.



El sábado, ambos entregaron comida en conjunto con la Sociedad de San Vicente de Paul.



"Realmente me inspiró la gente aquí en Houston", dijo Bregman. "Vi a mucha gente durante (Huracán) Harvey, ya fuera Derrick Lewis conduciendo su camión por la ciudad ayudando a la gente. Me encanta cómo Houston se ayuda, por lo que queremos hacer lo mismo".EFE