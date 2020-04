Vené a Ronald Acuña Jr.: Pareces un analfabeta y sin educación casera

Redacción Meridiano

La carrera de Ronald Acuña Jr. va en claro ascenso desde que apareciera hace dos años en las Grandes Ligas. Tras ganar el Novato del Año en el 2018, en el 2019 se confirmó como un pelotero de increíbles aptitudes que puede dominar la gran carpa; de hecho casi se convierte en el quinto jugador de 40-40. Sin embargo, su forma divertida de jugar al beisbol, disfrutarse los batazos y, por así decirlo, “perrear” al contrario, le han traído algunos detractores tal y como se demuestra en una polémica carta que escribe el experimentado periodista Juan Vené.

El comunicador, que ya ha mostrado su animadversión contra Omar Vizquel en numerosas ocasiones, redactó en su columna una carta en la que supuestamente el fallecido pelotero Roberto Clemente le escribe al criollo para aconsejarlo por su actitud, pero más que consejos en el escrito lo que se vislumbran son más que todo insultos.

Vené empezó fuerte al decir que Acuña da “la impresión de no saber nada, ‘perro caliente’ en el beisbol quiere decir ser despreciable, no merecedor de vestir un uniforme de pelotero y menos en Grandes Ligas”.

También agregó que siempre debería respetar a los lanzadores, porque al final lo que hace lo ofende es a él mismo y debería aprovechar mejor el don que le dio Dios para jugar pelota. “Lo que haces también te ofende a ti, pareces un analfabeta, y sin educación casera. Tus facultades para el beisbol no las estudiaste, las traes de nacimiento, pero no te autorizan a ser mal educado, abusador”, señaló.

En la carta también menciona que su actitud desagrada “a tus compañeros de equipo, a tu mánager, a tus coaches, y a los espectadores”, pero hace referencia a que Acuña ya se ha mostrado reacio a cambiar, por lo que le indica que es “otra vez mal educado, torpe”.

En ese sentido le espetó que de continuar con sus irrespetos, pues “no serías merecedor ni de salir de tu casa, y menos aparecer ante un público en un espectáculo”.

Para concluir la supuesta misiva de Clemente, el periodista recalcó que no era “un regaño, ni un insulto”, sino más bien puros consejos de un pelotero a otro que también disfrutó mucho de su momento en la MLB.

Ahora ya Vizquel, a quién Vené se niega a darle su voto para el Salón de la Fama al catalogarlo como un pelotero de publicidad y creador de una “Generación Maltín Polar” de aduladores, no se sentirá solo entre los “favoritos” del comunicador, porque Acuña Jr. lo acompañará como su nueva diana para descargarse.

Aquí la carta completa:

“La Carta desde el mas alla – De Roberto Clemente a Ronald Acuña”

Ronald…: Por si no lo sabes aún, y es que das la impresión de no saber nada, “perro caliente” en el beisbol quiere decir ser despreciable, no merecedor de vestir un uniforme de pelotero y menos en Grandes Ligas.

Para mí no eres eres eso ni cosa parecida, ya que afortunadamente no tengo que jugar ni a tu lado ni en el equipo contrario. ¡Gracias a Dios! En mi época hubo muy pocos como tú. Y ahora tampoco son muchos los que quieren ser tan irresponsables consigo mismos y ridículos ante los demás.

Cuando te paras a batear frente a un lanzador, ese que está sobre la lomita es un señor, merecedor de todo tu respeto. Puedes sacarle la pelota de jonrón o ser strikeout, de todas maneras no tienes por qué hacer algo que lo ofenda, como él tampoco en tu contra.

Lo que haces también te ofende a tí, pareces un analfabeta, y sin educación casera. Tus facultades para el beisbol no las estudiaste, las traes de nacimiento, pero no te autorizan a ser mal educado, abusador.

Tus ridiculeces desagradan a tus compañeros de equipo, a tu mánager, a tus coaches, y a los espectadores.

Declaraste que te niegas a cambiar y que cres estás en lo correcto. Otra vez mal educado, torpe.

Respetando a la humanidad agradecerías a Dios las habilidades que te obsequió y su bondad al convertirte en multimillonario.

Si no lo hicieres, no serías merecedor ni de salir de tu casa, y menos aparecer ante un público en un espectáculo.

Tampoco sigas haciendo señales de la Mara Salvatrucha cuando te hacen fotos. En este país eso podría ser fatal para tí. Yo se por qué te lo digo.

Ojalá cambies, aún cuando no quieras. Y esta carta no ha sido un regaño, ni un insulto, sino una consejera de quien, como tú, también vivió las delicias de las Grandes Ligas… Roberto.