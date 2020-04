Jugadores de Grandes Ligas competirán en una liga del videojuego MLB The Show

beisbol grandes ligas

Viernes 10| 5:52 pm





Frederlin Castro

Como no podemos ver a los peloteros saltar al campo de juego, pronto podremos ver a los jugadores de béisbol compitiendo entre sí en el béisbol de videojuegos.

“Major League Baseball (MLB), la Major League Baseball Players Association (MLBPA) y Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciaron la creación de la MLB The Show Players League, la primera liga competitiva de la MLB The Show con jugadores de las Grandes Ligas. Treinta jugadores han acordado representar a sus clubes de Grandes Ligas y jugar entre ellos en este evento inaugural en línea, para atraer a los fanáticos de todo el mundo y recaudar fondos para Boys & Girls Clubs of America y Boys & Girls Clubs of Canada.

El juego de la liga comienza esta noche a las 9 p.m. cuando Blake Snell de las Rays, que fue la última noticia que vimos jugando videojuegos , juega con Amir Garrett de los Rojos.

Los juegos podrásn ser vistos a través de las plataformas de YouTube y MLB.com junto a otras más. Para mantenerse actualizado sobre dónde y cuándo se juegan los juegos, siga las cuentas de Twitter para @MLB , @MLB_PLAYERS , @MLBTheShow y los jugadores de la competencia.

Jugadores que estarán compitiendo en el torneo:

El anfitrión de MLB Network y, según el comunicado de prensa, será el periodista deportivo Robert Flores que proporcionará comentarios, resúmenes, análisis y realizará entrevistas a jugadores a lo largo de la temporada a través de MLB, MLB Network y las plataformas de redes sociales de PlayStation.

Los fanáticos pueden interactuar con los jugadores en la página oficial de YouTube de MLB, en la página de Twitch de Sony San Diego o en cualquiera de los feeds de los jugadores individuales.

Además, MLB y MLBPA y SIE donarán $ 5,000 en nombre de cada jugador participante a un afiliado del Boys & Girls Club en la comunidad de su equipo. Las apuestas para la competencia se mejoran con el jugador del campeonato ganando una donación adicional de $ 25,000 al Boys & Girls Club en su comunidad.