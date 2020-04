Alex Rodríguez: MLB debe ser creativa para el reinicio del beisbol

beisbol grandes ligas

Jueves 9| 3:39 pm





El excapitán de los Yanquis de Nueva York, el dominicano Alex Rodríguez, considera que este es el momento adecuado para que las Grandes Ligas "se pongan creativos" de cara a la posible vuelta a la competición.



Rodríguez discutió una serie de asuntos durante una reciente aparición en un programa de una cadena de deportes, y dijo que incluso él estaría a favor de la idea de organizar una competencia de jonrones en extra innings, propuesta por el tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner.



"Lo que tenemos que señalar al mundo es que si eres un tradicionalista, las Grandes Ligas no es para ti. Si tienes alguna idea traviesa, disruptiva y loca, haz que suceda este año. Prueba todo. Intenta todo", comentó.



El expelotero indicó que "abre las compuertas, abre la jaula de bateo, pon un micrófono a los jugadores en cada juego, haz que el béisbol ponga su mejor pie adelante".



Rodríguez dijo que "los aficionados quieren ver más, quieren escuchar más, y Turner siempre tiene grandes ideas, me gustan sus ideas, déjenlo volar".



El tres veces Jugador Más Valioso (MVP) tocó el plan de las Grandes Ligas de comenzar la temporada a principios de mayo con los 30 equipos jugando en estadios vacíos en el área metropolitana de Phoenix.



Si bien Rodríguez confesó que "no hay malas ideas" en este momento, dijo que el plan tomaría tiempo para que los jugadores se adapten a la nueva fecha de inicio, además de estar lejos de sus familias.



"Creo que comenzar a pensar como jugador, prepararnos lo antes posible es lo mejor que podemos hacer", explicó./ EFE