Un ocaso bastante iluminado: los años de Jordan en Washington

Iván Holguin López | @ivan_baloncesto

Si un nombre del mundo del baloncesto ha resonado en estos días ese el el de Michael Jordan, principalmente gracias al documental The Last Dance, que narra el desarrollo de la última temporada de MJ en Chicago y el sexto título conseguido por la franquicia y del hito que esto creó en la NBA.

Sin embargo, no todos los comentarios que ha recibido “Su Majestad”, por estas fechas han sido positivos, ya que su excompañero en Wizards de Washington, Jerry Stackhouse, realizó unas declaraciones en donde señalo que en la etapa que coincidieron juntos, Jordan no era la superestrella que fue y que él (Stackhouse) era mejor en ese momento.

Claro que los números que mostró Jordan en Washington, distaban mucho de sus grandes momentos en los Bulls, pero a pesar de encontrase en el ocaso de su carrera hay que analizar que sus estadísticas y ponerlas en contexto, para ver si realmente las declaraciones de Stackehouse se apegaban a la realidad.

MJ llega a los Wizards

Luego de la no renovación de Phil Jackson y los problemas de la plantilla de jugadores con el gerente general Jerry Krause, Michael Jordan se retiraría por segunda vez en su carrera de la NBA. Dejando números muy difíciles de superar como: seis anillos de campeonato, cinco trofeos de MVP, seis premios MVP de finales, 12 elecciones al All Star Game, 10 títulos de máximo anotador; además de 31.5 puntos de promedio, 6.3 rebotes y 5.4 asistencias.

Pero el baloncesto y Jordan no podían pasar tanto tiempo separados, por eso el 19 de enero del año 2000, “Su Majestad” regresaría a la NBA, solo que esta vez en rol de presidente de operaciones y no en Chicago, sino en Washington con los Wizards. Para aquel momento el equipo era uno de los peores de la liga, no habían llegado a postemporada desde el 97 y estaban entre los últimos, por tercer año consecutivo, del Este.

Jordan tuvo críticas mixtas como gerente de operaciones. Primero fue aplaudido cuando logró controlar los salarios de Juwan Howard y Rod Strickland, hombres poco queridos por la afición y que tenían los sueldos más altos del equipo. Pero MJ fue duramente criticado cuando escogió como número 1 del draft Kwame Brown, ya que nunca brindó grandes números.

Último regreso

La temporada 2000-2001 llegaba a su fin, los Wizards terminaban decimocuartos en el Este con un pésimo récord de 19-63 y MJ era blanco de algunas críticas, aunque en el año 2000 ocurriría un evento que avivaría la chispa de Jordan nuevamente.

“Su majestad” había dicho en muchas oportunidades que no volvería a jugar, pero luego de que Mario Lemieux, estrella de la NHL y amigo de Jordan, decidiera dejar el retiro para regresar al hockey profesional con los Penguins; MJ sentiría incentivado y tomaría la decisión de volver a las canchas.

Pero antes de volver, Jordan decidió contratar a un viejo conocido, Doug Collins, su exentrenador en Chicago entre 1986 y 1989, en búsqueda de dar un vuelco al equipo. Y fue así como un 25 de noviembre de 2001, Jordan firmaría su contrato como jugador en Washington, prometiendo donar en su totalidad su salario (1.000.000 de dólares) a las familias de los fallecidos en el ataque terrorista a las Torres Gemelas, ocurrido solo 14 días antes.

Temporada 2001-2002: La premisa de Stackhouse

Jordan volvería a la NBA luego de su segundo retiro, pero a diferencia de su retiro anterior que solo fue de un año y algunos meses, este vuelta a las canchas se daba más de tres años después de su último partido, y para poner todo más cuesta arriba con 38 años en las piernas, solo John Stockton, Hakeem Olayuwoon, Pat Ewing y Kevin Willis eran mayores que MJ.

Aunado a la edad y al tiempo fuera de cancha Jordan ya no contaba con una plantilla sólida a su alrededor. Todos estos eran motivos más que suficientes para ver un franco decaimiento en sus números- como mencionaba Stackhouse-

Jordan tan solo promedió 22.9 puntos, la segunda cantidad más baja de su carrera. Jugó la menor cantidad de partidos desde la temporada 1994-1995 (año de su primer regreso), solo 60 partidos. Sus minutos en cancha también decayeron a tan solo 34.9 minutos por partido, algo que solo fue peor en la zafra 85-86 (año de su lesión en la que no le permitían jugar más de 20 minutos).

Algunos números explicaban mejor el decaimiento de Jordan, como la cantidad de tiros tomados y su eficiencia. En el primer departamento, Jordan tomaba 22.1 intentos por partido, una cantidad baja, pero no exagerada en la carrera de MJ, lo que si disminuyó y llegó al peor registro de su carrera fue en aciertos, ya que solo encestaba 9.2 de esos tiros intentados, siendo su promedio habitual, 11.8 canastas por encuentro.

Pero quizás la estadística que mejor explicaba el cambio de Jordan, es la cantidad de tiros libres cobrados. El juego atlético MJ en sus años mozos de Chicago, hacia que le cometieran muchas faltas, lanzando más de 8 tiros libres por juego, mientras que en su primer año en la capital norteamericana tan solo lanzaba 5.6, evidenciándose un juego menos penetrador y más de tiro.

No tan malo

Si bien los números de Jordan decayeron tanto, en otros aspectos, fue bastante regular. Proemedio 5.2 asistencias, mejores números que en sus tres últimas campañas con Chicago. Y a pesar de ser el jugador más viejo de la plantilla, esa temporada, Jordan fue líder anotador, asistidor y en robos del equipo, y fue tercero en rebotes.

Lo que si no dismunuía era el apoyo popular que recibía “su majestad”, siendo seleccionado por decimo tercera vez a un All Star Game, con más de 900.000 votos, siendo el cuarto más votado aquel año, solo superado por Vince Carter (primero en votos), Shaquille O´Neal y Kobe Bryant.

Washington acarició en ciertos momentos de la temporada los playoffs, pero las lesiones recurrentes del equipo, en especial la de Jordan, hicieron que el final de temporada fuera terrible y a pesar de terminar con récord de 37-45 fueron decimos en el Este y se quedaron fuera de Playoffs.

Temporada 2002-2003: El adiós de MJ

Como presidente de operaciones, Jordan hizo un gran traspaso ese año, que mandó a Richard Hamilton a Pistons de Detroit, a cambio de Jerry Stackhouse, que venía a convertirse junto a MJ en los líderes del equipo.

Y a pesar de estar más viejo, muchos de los números de MJ mejoraron con respecto al año anterior. Jugó todos los partidos de la temporada, aumentó su tiempo de juego a 37 minutos por encuentro. Su porcentaje de acierto en triples y dobles fue similar al de su época en Chicago y además tuvo la segunda temporada con menor número de pérdidas.

Lo que si no mejoró fue su juego uno contra uno, aunque era entendible por su edad, de los 22.1 tiros del año pasado, pasó a solo lanzar 18, acertando tan solo 8.3- el peor registro de su carrera-, tan solo lanzando 4 tiros libres por partido y su promedio de puntos fue de 20 unidades por compromiso.

Ese año Stackhouse, fue superior en casi todos los aspectos, en puntos comando a los Wizards al igual que en asistencia y minutos jugados. Pero quedó lejos tanto en rebotes como en robos.

Gánenle al “viejito”

Jordan quién cumplió 40 años en el transcurso de esa temporada, pudo haber llegado a los peores números de su carrera, pero esos números distaban y mucho de ser los peores de la liga, es más, en esa su temporada de retiro MJ impuso más de un récord.

Su participación en el All Star Game era segura, Jordan fue el tercero más votado con 1.300.000 votos, solo superado por Bryant y McGrady. Ese año se convertiría en el máximo anotador de Juego de estrellas, ya que con sus 20 puntos en aquel juego superó los 251 puntos anotados por Kareem Abdul-Jabbar y estableciendo el nuevo tope en 262, algo que años después superarían Kobe Bryant y el actual monarca de ese título LeBron James.

Jordan era el tercer jugador más viejo de la liga, solo superado por Stockton y Willis, pero eso no lo frenaba, ya que en 42 partidos supero los 20 puntos, en 9 partidos la barrera de los 30 y en tres ocasiones los 40 puntos. Siendo 43 unidades su máxima cantidad de puntos en un partido ese año y récord aún vigente un jugador de esa edad.

¿Stackhouse fue mejor?

Sería absurdo comparar las carreras de uno y otro, ya que Jordan fue inmensamente superior a Stackhouse, pero también es ridículo emparejarlos esa temporada, ya que MJ estaba en el ocaso de su carrera, mientras que Jerry estaba en el tope de su carrera.

Si, por números nos guiamos, Stackhouse fue superior a MJ ese año, pero no tanto como podría haberlo sido, Jerry tan solo tenía 28 años y Jordan 40. Pero, como fueron los números de Jerry al llegar a esa edad. Pues fácil nulos, ya que se había retirado.

Stackhouse jugó por última vez con los Nets de Brooklyn en la temporada 2012-2013, para ese entonces Jerry tenía 39 años, y sus números no eran nada similares a los de su época dorada en Detroit o a los del año que compartió con “Su majestad” en Washington.

Esa zafra 12-13 Stackhouse solo jugó 37 partidos, ninguno como titular; promedió 14 minutos de acción, y promedio 4.9 puntos, 0.9 rebotes y 0.9 asistencias. Números ínfimamente peores que los de MJ en la temporada que compartieron juntos.

Las estadísticas de Jordan en Washington si fueron las peores de su carrera, pero su carrera como posiblemente mejor jugador de la historia, por lo que sus números esos dos años fueron tan destacados. Si Stackhouse fue “mejor” en “numeritos” esa campaña. Pero ni en el tope el tope de su carrera, ni en el ocaso de la misma, llegó a brillar tanto como “Su majestad” Micahel Jordan.