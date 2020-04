Una historia de color

NBA

Lunes 20| 6:06 pm





Iván Holguin López | @ivan_baloncesto

¿Qué tienen en común Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, LeBron James, Julius Erving, “Magic” Johnson, Kareem Abdul Jabbar? Pues aparte de ser algunas de las máximas estrellas de la historia de la NBA todos son jugadores afrodescendientes.

Actualmente sería absurdo pensar en la NBA sin jugadores de color, pero para que los fanáticos de baloncesto pudiésemos disfrutar de todos estos talentos tuvo que existir un primero que abriera las puertas al resto.

Si bien pareciera sencillo decir un nombre, la historia del primer jugador afrodescendiente es mucho más compleja, ya que hay 3 candidatos que pudiesen ocupar este puesto.

El origen

Databa el año 1949, la NBA recién nacía como liga independiente, luego de la unión de la Asociación Americana de Baloncesto (BAA) y la Liga Nacional de Baloncesto (NBL). Con su inauguración el baloncesto en Estados Unidos finalmente conseguía la profesionalización que tanto ansiaba, un torneo de calidad que se disputaría en grandes estadios.

Paralelamente a esto en Estados Unidos la discriminación y el racismo por la gente de color era atroz, líderes sociales como: Martin Luther King o John F. Kennedy recién aparecían, en otras palabras ser afrodescendiente en aquella época era muy duro. Sin embargo, la NBA copió el modelo que la MLB había puesto en práctica en 1947 y admitió que en su primer Draft a jugadores de color.

Draft de 1950

Luego de concluida la primera campaña de la NBA, con la victoria de los Lakers de Minneapolis sobre los Nationals de Syracuse, se llevó a cabo el primer Draft de la nueva liga; Celtics de Boston fue el primer equipo de la NBA en draftear a un jugador de color, Chuck Cooper fue el escogido en el puesto 12.

Ese primer Draft consistía de cien elecciones, y después de Cooper los siguientes 87 jugadores seleccionados eran de tez blanca. Pero justo en la última elección los Capitols de Washington escogieron al centro afrodescendiente Earl Lloyd.

Esa misma noche Celtics de Boston consiguieron la ficha de Nathaniel Clifton, otro jugador de color, dentro del mismo Draft. Sin embargo, la escogencia de Clifton no quedó registrada en aquel “sorteo”.

El primer drafteado

Si nos guiamos por el Draft, no hay duda que Chuck Cooper sería el primer jugador de color de la NBA. Antes de su arribo a la NBA Cooper había estado peleando en la II Guerra mundial con el ejército de su país.

Una vez acabada la guerra Cooper empezó a estudiar en la Universidad Duquense, donde se unió al equipo de baloncesto y jugó durante cuatro años estableciendo el récord de puntos de esa universidad. Durante su estancia en Duquense el equipo tuvo récord de 78-19.

Una vez salido de la universidad, Cooper tuvo un breve paso por los Harlem Globetrotters y en 1950 fue preseleccionado para el Draft de la NBA. En su etapa como jugador Cooper vistió los colores de Celtics de Bostons, Hawks de Milwaukee (actualmente Atlanta) y los Pistons de Fort Wayne (actualmente Detroit).

Cooper promedió algo más de 6 puntos por partido, 6 rebotes por encuentro y 1.8 asistencias. En total disputó 409 juegos, y a pesar de que su mejor rendimiento lo alcanzó en Boston la única final que disputó fue con Pistons de Fort Wayne, aunque la perdieron ante Warriors de Filadelfia.

El primer contratado

El título del primer jugador afrodescendiente no es tan sencillo, si bien el Cooper fue el primer jugador drafteado, no fue el primero en firmar un contrato profesional de NBA, ese galardón se lo lleva Nathaniel “Sweetwater” Clifton. Si bien habíamos dicho que Clifton no fue drafteado en aquel año 1950, su ficha o contrato si fue negociado.

Clifton estaba estudiando en la universidad de Xavier en Luisiana, donde jugó en el baloncesto universitario, aunque solo un año, ya que en 1944, fue reclutado por el ejercito de los Estados Unidos, para la II Guerra mundial. Luego de 3 años en Europa durante el conflicto bélico, Clifton regresó a su país a hacer lo que mejor sabía jugar baloncesto.

Fichó inmediatamente por los Metropolitans de Dayton de la NBL, posteriormente por los Rens de Nueva York, antes de fichar por los Harlem Globetrotters, con los que jugó por más de tres años y se convirtió en la estrella más rutilante del equipo de “fantasía”.

Clifton pidió al dueño de los Globetrotters una oportunidad de salir para jugar profesionalmente baloncesto, y fue cuando su contrato llegó a ese Draft de 1950. A pesar de que Boston lo quería en sus filas negoció el traspaso del jugador a los Knicks de Nueva York.

“Sweetwater” jugó durante 7 temporadas con los Knicks, llegando a tres finales consecutivas, pero todas las perdió ante los Royals de Rochester (actualmente Kings de Sacramento) y Lakers de Minneapolis. Para su octava temporada y última en la liga, Clifton jugó en Pistons de Detroit.

Durante toda su carrera en NBA, Clifton nunca llegó a tener el mismo rendimiento que en los Harlem Globetrotters. Promediando 10 puntos, 8.5 rebotes y 2.5 asistencias.

El primer jugador

A pesar de que Cooper y Clifton fueron drafteados y contratados primero, no fue ninguno de los dos el primer jugador afrodescendiente en jugar en la NBA, ese título se lo lleva Earl Lloyd.

Lloyd quien fue escogido en el lugar 100 del Draft de 1950 fue el primero en debutar en un partido de NBA, un 31 de octubre de 1950, un dia antes del debut de Cooper y cuatro antes del de Clifton.

Lloyd estudió en estudió en la Universidad Estatal de West Virginia, donde jugó por 4 años llevando a su equipo a ser campeón de dos trofeos de campeonato interestatal y llevando a su universidad a tener récord de 30-0 en 1947.

Luego de su temporada debut con los Capitols, Lloyd fue transferido a los Nationals de Syracuse donde jugó por 6 temporadas ganando el anillo de campeón en 1955 y donde se ganó el apodo de “Big Cat”. Para el año 1958 fue traspasado a los Pistons de Detroit. Durante sus 9 campañas en la NBA Lloyd promedio 8.4 puntos, 6.4 rebotes y 1.4 asistencias.

Una vez retirado “Big Cat” también se convirtió en el primer asistente afroamericano de la liga, al aceptar el cargo de los Pistons de Detroit, posteriormente se convertiría en entrenador del primer equipo aunque fue despedido en su segunda temporada al mando del equipo.

Tres leyendas ¿quién es el primero?

Cualquiera de los tres jugadores puede ser considerado el primer jugador de color en la liga y nadie podría debatirlo. Uno fue el primer drafteado, otro el primer contrado y el otro primero en jugar. Muchos consideran a Lloyd como el primero, otros tantos a Clifton y una tercera parte a Cooper. Sin embargo, la liga reconoce a Earl Lloyd como su primer jugador afrodescendiente.

Cooper tras su retiro trabajó en el gobierno de su natal Pittsburgh y murió en 1984 a causa de un cáncer. En septiembre de 2019 fue elegido al salón de la fama de la NBA.

Clifton, a pesar de ser una gran celebridad, tras su retiro de las canchas se compró un carro y se convirtió en taxista y 1990 murió mientras manejaba, a causa de un infarto. En 2014 entró al Hall of Fame.

Tras retirarse de las canchas Earl Lloyd ejerció diversos cargos en el gobierno de Detroit, en 2003 fue elegido al salón de la fama y falleció a los 86 años en 2015.

Realmente la pregunta de quién fue el primero, pierde sentido cuando vemos como los tres fueron piedras angulares para el inicio de una era en donde no solo los jugadores de color llegarían a grandes ligas deportivas, sino donde los afrodescendientes empezaron a ser considerados como iguales en Estados Unidos. Paz a sus almas y gracias por tanto.