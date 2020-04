Calderón: Es mejor tener los partidos a puerta cerrada que no tenerlos

NBA

Sábado 11| 3:29 pm





José Manuel Calderón, exjugador internacional y actualmente asistente especial de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), reconoció este sábado que hablar de fechas para la vuelta de la NBA es "complicado" aunque aseguró que, para cuando se pueda retomar la competición es "mejor tener partidos a puerta cerrada que no tenerlos".



La pandemia de coronavirus que mantiene paralizado y en suspense todo el deporte internacional también está afectando a la NBA, que no se sabe si podrá terminar la temporada o no.



"Esta situación genera incertidumbre porque no sabemos cuándo podremos volver a la normalidad. Es complicado saber qué va a pasar de aquí a unas semanas", dijo Calderón, que trabaja para el sindicato de jugadores de la NBA.



Para cuando se pueda jugar, Calderón declaró que será "mejor tener los partidos a puerta cerrada que no tenerlos por varias razones. Los jugadores podrán volver a su trabajo, la televisión tendría su evento y al aficionado le llegará el producto que, aunque es diferente, ayudará a tener un poquito de baloncesto".



"Lo complicado es no saber nada y hay que ver que faltan jugar 16-17 partidos. Tanto ESPN (dueña de los derechos audiovisuales) como la NBA y nosotros vemos las distintas posibilidades", apuntó.



"Por mucho que juegues a puerta cerrada eso conlleva mucha gente en un pabellón y ¿qué pasa si alguien da positivo si juegas a puerta cerrada? Hay que poner todas las posibilidades en la mesa y guiarnos de los pasos que nos digan las autoridades", confesó Calderón en una charla virtual en #OutsidersTalks.



Otro aspecto importante a analizar para Calderón también es el de preparar la temporada próxima. "Hay que ponerse fechas para ver si tocamos la Liga del año que viene y a partir de ahí ir damos marcha atrás o no".



Por último, el deportista extremeño dijo, a modo de reflexión, que este tiempo hay que "aprovecharlo para poner en valor cosas que igual antes no se ponían"./ EFE