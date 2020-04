Stackhouse: Creo que yo era mejor que Michael Jordan

NBA

Jerry Stackhouse fue uno de los pocos que tuvo el honor de compartir vestuario con el que es considera como el mejor jugador de baloncesto de la historia: Michael Jordan. Sin embargo, el exjugador no guarda un buen recuerdo de su etapa con MJ y calificó como un error su paso por los Wizards Washington, debido a que él se consideraba mejor que Jordan, pero siempre se hacía lo que quería “Su Majestad”.

"Con toda honestidad, ojalá no hubiera pasado yo por los Wizards. Estaba en Detroit en un equipo que iba a más y cuando parecía que podíamos hacer algo importante, me mandaron a Washington. Fue difícil jugar con alguien que era tu ídolo pero que en ese momento no era mejor que yo. Yo, en ese punto, era mejor”, comentó Stackhouse en una entrevista con el periodista Adrian Wojnarowski.

En la temporada que compartieron (2002-2003), Jordan disputó los 82 partidos de la liga regular en los que promedió 20 puntos, 6,1 rebotes y 3,8 asistencias. Ambos fueron los líderes de los Wizards, pero Stackhouse se convirtió en el único jugador que superó a ‘Mike’ en promedio de puntos en toda una campaña, con 21,5.

“Y el juego seguía pasando por él. Doug Collins, y no tengo nada contra él, al contrario, intentó corregir algunas de las cosas que igual creía que no había hecho bien con Jordan en Chicago. Así que básicamente hacíamos lo que quería Jordan. Empezamos bien, pero a él no le gustó porque yo era el referente en ataque. Jordan quería más aclarados en el poste, y eso empezamos a hacer. Las cosas cogieron una dinámica que acabó no gustándome nada. Perdí parte de la adoración que había sentido por él hasta entonces", acotó.

El segundo regreso de Jordan fue muy cuestionado, pero sus números no fueron nada despreciables, pero ahora es una nueva voz como la Stackhouse que salta en contra del ex de los Bulls de Chicago. Aunque el recuerdo amargo seguirá, el exbasquetbolista siempre podrá decir que jugó al lado del más grande y, a su parecer, mucho mejor que él.