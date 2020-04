Jugadores de la NBA recibirán su pago completo el 15 de abril

NBA

Jueves 9| 3:21 pm





La oficina de la NBA confirmó este jueves que los jugadores de la liga recibirán el 15 de abril los cheques con el pago completo de sus salarios a pesar de no haberse disputado ningún partido desde el pasado 11 de marzo.



La liga ya envió a los 30 equipos de la NBA el memorando interno en el que confirman que el pago será completo como estaba establecido en el convenio colectivo.



La decisión llega después de varias semanas de conversaciones que ha mantenido la liga con el sindicato de jugadores sobre el pago de salarios durante la suspensión de la competición por causa de la pandemia del coronavirus.



Los últimos partidos de la NBA --cuatro-- se jugaron el pasado 11 de marzo, el mismo día en que el centro de Jazz de Utah, Rudy Gobert, dio positivo al coronavirus y fue el primer profesional de la liga en estar contagiado con la enfermedad del COVID-19 y que en Estados Unidos ya se ha cobrado la vida de al menos 16.000 personas.



La pandemia provocará el retraso de unos 259 partidos de la temporada regular (el 21 por ciento del total) que aún faltaban por disputarse hasta el 15 de abril y que, de no jugarse o de hacerse sin espectadores en las gradas, le representará a la liga dejar de percibir ingresos por 700 millones de dólares.



El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró a principios de esta semana que no se tomarían decisiones sobre el resto de la temporada, incluso si la competición puede reanudarse antes de mayo.



Ninguno de los partidos ha sido cancelado todavía y los playoffs debían comenzar el 18 de abril.



Ser pagado en su totalidad ahora, tampoco significa que las cosas seguirán siendo así para los jugadores.



Lo que el acuerdo de negociación colectiva entre la liga y sus jugadores describe como un "Evento de Fuerza Mayor", el término legal para circunstancias imprevisibles, como una epidemia o pandemia, aún podría entrar en vigor.



Según el Acuerdo de negociación colectiva, los jugadores podrían perder el 1,08% de su salario anual por cada partido que se cancele.



A la mayoría de los jugadores de la NBA se les paga los días 1 y 15 de cada mes.



El próximo pago programado llegará el 1 de mayo, y no está claro si esos controles se verán afectados por la posibilidad de acortar la temporada o si no se reanudará y se da por terminada.



Silver, como el resto de las ligas profesionales que han tenido que suspender la competición, están preocupados no solo por ver cómo se puede concluir lo que falta de la temporada 2020, sino cómo trabajan en la preparación de la del 2021 en el caso de que se pudiesen reiniciar las actividades deportivas en Estados Unidos./ EFE