Víctor David Díaz: No hay nada como jugar en la selección

Baloncesto Venezolano

Martes 21| 4:31 pm





Redacción Meridiano

Víctor David Díaz es uno de los jugadores históricos del baloncesto venezolano y para él, representar a Venezuela en diferentes campeonatos es la máxima experiencia que puede tener un jugador.

“Con todo respeto para las ligas profesionales y todos los equipos para los que jugué: No hay nada que se compare a jugar con la selección nacional. Estar ahí en la cancha y escuchar el himno nacional de tú país. Es algo indescriptible. Los que hemos tenido esa experiencia sabemos que realmente no hay nada igual.”, indicó durante una entrevista en el Instagram de Meridiano.

Díaz vistió la camisa de Venezuela en 150 juegos seguidos, y también disputó Juegos Panamericanos, Mundiales, entre otros.

El exbasquetbolista también destacó que nunca dijo que no a la selección, y recordó cuando en 1990 se quedó afuera de la selección.

“Ese corte en la selección del 1990 fue una experiencia dura para mí, pero enriquecedora. Ese dolor hizo que no me creyera el cuento de que era bueno, si no que me volvió un enfermizo de los entrenamientos, de la preparación de las vitaminas”, manifestó.

Asimismo, agregó que los títulos que ganó con Panteras de Miranda y Cocodrilos de Caracas los disfrutó mucho, incluso más que sus campeonatos en ligas extranjeras.