James se resigna ante una cancelación de la temporada

El jugador estelar de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, considera que no sería para él un gran final de temporada si no cuentan con la posibilidad de concluir el campeonato de liga, uno de los mejores que ha realizado.



En declaraciones al Sports lllustrated, el día en que debían iniciar los playoffs, James señaló que él estaba considerando que podría no haber un final del presente campeonato.



Hace cinco semanas, James y los Lakers eran el centro de actualidad y conversación en la NBA, cuando el equipo tenía marca de 49-14 y estaban como el mejor equipo en la Conferencia Oeste.



James estaba en medio de una de las mejores temporadas de una carrera ya legendaria de tres títulos de liga y cuatro premios de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.



Pero el 11 de marzo después de que el pívot de los Jazz de Utah, el francés Rudy Gobert, dio positivo al coronavirus, se suspendió la temporada de la NBA.



Apenas el viernes, el comisionado de la NBA, Adam Silver, indicó que "todavía no hay un cronograma para el regreso a la temporada por lo que existe mucha incertidumbre en cuanto a la evolución de la pandemia del coronavirus".



Lo anterior, luego de que Estados Unidos es actualmente el epicentro de la pandemia con casi 717.000 casos y más de 33.000 muertes hasta el sábado por la tarde. EFE