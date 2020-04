Sabrina Ionescu se queda con el pick uno del draft

Baloncesto Internacional

La base de Oregon, Sabrina Ionescu, cumplió con todos los pronósticos, al ser seleccionada este viernes como la número uno por el New York Liberty en el sorteo universitario de la WNBA.



Ionescu, de 22 años, fue seleccionada durante el sorteo "virtual", después de que las participantes estaban en sus hogares, al igual que Cathy Engelbert, comisionada de la WNBA, mientras anunciaba las elecciones, debido a la pandemia del coronavirus.



En sus primeras declaraciones desde su casa, en California, Ionescu dijo que "he trabajado para esto durante toda mi carrera en el baloncesto y estoy muy emocionada de ver que se hace realidad".



Agregó que "Me siento humilde y emocionada por la oportunidad".



"Todas las seleccionadas estamos muy emocionadas", dijo Ionescu. "Hemos estado hablando entre nosotras todo este tiempo y nos sentimos felices de saber a dónde vamos cada una".



Inmediatamente los aficionados compraron la nueva camiseta que Ionescu usará con el Liberty, e incluso se agotó en sólo una hora.



Además, su compañera de equipo de los Ducks de Oregon, la escolta alemana Satou Sabally, de 21 años, fue seleccionada número dos general por los Dallas Wings.



Es solo la cuarta vez en la historia del sorteo de la WNBA que las dos mejores elecciones fueron del mismo programa y universidad.



Sabally también fue una de las tres jugadoras alemanas seleccionadas en el sorteo, junto con la pívot Luisa Geiselsoder (número 21, de Dallas) y la escolta Leonie Fiebich (número 22, de Los Ángeles).



"La cultura alemana del baloncesto femenino está creciendo en Dallas y estoy muy emocionada", destacó Sabally.



Lauren Cox, de Baylor, fue tercera y se fue a Indiana, mientras que Chennedy Carter, de Texas A&M, salió elegida como cuarta selección por el equipo de Atlanta.



Dallas eligió a Bella Alarie con la quinta selección. La estrella de Princeton fue la segunda jugadora de la Ivy League en ser seleccionada tan alto.



Allison Feaster, de Harvard, también fue seleccionada quinta en el sorteo de 1998 por Los Angeles Sparks.



"Estaba realmente nerviosa, y finalmente el escuchar mi nombre calmó esos nervios", declaró Cox.



Minnesota seleccionó a Mikiah Herbert Harrigan, de Carolina del Sur, con la sexta selección; Dallas a la base de Carolina del Sur, Tyasha Harris, séptima en la general, y Chicago se llevó a Ruthy Hebard, octava, la tercera jugadora de los Ducks seleccionada en la primera ronda.



Nueva York tuvo a Megan Walker, como novena, y Phoenix seleccionó a Jocelyn Willoughby, décima.EFE