Inglaterra - Premier League 2025-2026

West Ham United vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Sunderland se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el sábado 24 de enero a las 08:30 horas. El partido será supervisado por Thomas Bramall.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 10:23 am
A partir de las 08:30 horas el próximo sábado 24 de enero, Sunderland visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Sunderland

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Tottenham por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 9 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega triunfante luego de ver caer a Crystal Palace con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 3 empató y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

 

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (8 PG - 9 PE - 5 PP).

Thomas Bramall es el árbitro designado para controlar el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 50 22 15 5 2 26
2
Manchester City 43 22 13 4 5 24
3
Aston Villa 43 22 13 4 5 8
9
Sunderland 33 22 8 9 5 0
18
West Ham United 17 22 4 5 13 -20
DataFactory

 

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
Horario West Ham United y Sunderland, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas

