Inglaterra - Premier League 2025-2026

Sunderland y Burnley se encuentran en la fecha 24

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Burnley. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el lunes 2 de febrero, comenzará a las 16:00 horas y será dirigido por Paul Tierney.

Por

MeridianoBet
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 10:51 am
Sunderland recibe el próximo lunes 2 de febrero a Burnley por la fecha 24 de la Premier League, a partir de las 16:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Burnley

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 1 a 3 ante West Ham United en el Boleyn Ground. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Burnley logró empatar 2-2 ante Tottenham. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 10 en su arco.

 

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Burnley fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 6 PE - 14 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Paul Tierney.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 50 23 15 5 3 25
2
Manchester City 46 23 14 4 5 26
3
Aston Villa 46 23 14 4 5 10
11
Sunderland 33 23 8 9 6 -2
19
Burnley 15 23 3 6 14 -19
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Brentford: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Horario Sunderland y Burnley, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

      Viernes 30 de Enero de 2026
