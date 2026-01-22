Stade Brestois vs Toulouse: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 25 de enero, a partir de las 12:15 horas, Toulouse visita a Stade Brestois en el estadio Stade Francis-Le Blé, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Ligue 1.

Así llegan Stade Brestois y Toulouse

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois fue derrotado en el Groupama Stadium frente a Olympique Lyon por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse viene de vencer a Nice en casa por 5 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Toulouse se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 6 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Guillaume Paradis.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 43 18 14 1 3 19 2 PSG 42 18 13 3 2 25 3 Olympique de Marsella 35 18 11 2 5 22 8 Toulouse 26 18 7 5 6 6 10 Stade Brestois 22 18 6 4 8 -5

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lorient: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Auxerre: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Angers: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Brestois y Toulouse, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

