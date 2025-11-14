Se enfrentan Turquía y Bulgaria por la fecha 5 del grupo E

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 5 del grupo E de las Eliminatorias, Turquía y Bulgaria se enfrentan mañana desde las 13:00 horas en el estadio Olímpico de Ataturk.

Así llegan Turquía y Bulgaria

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Turquía en partidos de las Eliminatorias

Turquía ganó su último duelo ante Georgia por 4 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 10 goles en contra y 13 a favor.

Últimos resultados de Bulgaria en partidos de las Eliminatorias

Bulgaria llega a este encuentro tras perder 0 a 4 ante España. Viene de 3 derrotas seguidas en fila y no sumó puntos. En los últimos partidos, recibió 16 goles y convirtió 1 tanto.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Turquía se quedó con la victoria por 1 a 6.

Segundo en la tabla, Turquía deberá aprovechar el momento y sumar un triunfo para aspirar llegar a la punta. Por el lado de Bulgaria, la regularidad es uno de los deberes pendientes para no perder chances de avanzar de etapa. Colista de grupo, no sumó ni un punto aún.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nicholas Walsh.

Fecha y rival de Turquía en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo E - Fecha 6: vs España: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Bulgaria en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo E - Fecha 6: vs Georgia: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Turquía y Bulgaria, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

