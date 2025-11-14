Se enfrentan Liechtenstein y Gales por la fecha 9 del grupo J

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 9 del grupo J de las Eliminatorias, Liechtenstein y Gales se enfrentan mañana desde las 13:00 horas en el estadio Rheinpark Stadion.

Así llegan Liechtenstein y Gales

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Liechtenstein en partidos de las Eliminatorias

Liechtenstein fue derrotado en el Astana Arena frente a Kazajistán por 0 a 4 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 20 goles en contra y no ha podido convertir.

Últimos resultados de Gales en partidos de las Eliminatorias

Gales llega a este encuentro tras perder 2 a 4 ante Bélgica. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 10 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

La racha negativa en su estadio acompaña a Liechtenstein y no logra imponerse en el estadio Rheinpark Stadion.

Los 3 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de junio, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Gales se quedó con la victoria por 3 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Juxhin Xhaja.

Fecha y rival de Liechtenstein en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo J - Fecha 10: vs Bélgica: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Gales en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo J - Fecha 10: vs Macedonia del Norte: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Liechtenstein y Gales, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

