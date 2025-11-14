República Checa vs Gibraltar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del grupo L de las Eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 10 del grupo L de las Eliminatorias, Gibraltar y República Checa se enfrentan el lunes 17 de noviembre desde las 15:45 horas, en el estadio Andruv Stadion.

Así llegan República Checa y Gibraltar

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de República Checa en partidos de las Eliminatorias

República Checa no pudo ante Islas Feroe en el Torsvollur Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Gibraltar en partidos de las Eliminatorias

En la fecha pasada, Gibraltar finalizó con un empate - ante Montenegro..

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de marzo, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y República Checa sacó un triunfo, con un marcador 0 a 4.

Ambos equipos quieren escalar para quedar mejor posicionados en esta etapa. R. Checa tiene 13 unidades y es el segundo en el Grupo L. Por otro lado, Gibraltar busca la victoria que lo ayude a avanzar en la tabla: se ubica último y no consiguió sumar puntos.

Horario República Checa y Gibraltar, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.