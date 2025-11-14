Rep. de Irlanda se enfrentará a Hungría por la fecha 6 del grupo F

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 6 del grupo F de las Eliminatorias, Rep. de Irlanda y Hungría se enfrentan el domingo 16 de noviembre desde las 10:00 horas, en el estadio Puskás Arena.

Así llegan Hungría y Rep. de Irlanda

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Hungría en partidos de las Eliminatorias

Hungría viene de ganar en su encuentro anterior a Armenia con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Rep. de Irlanda en partidos de las Eliminatorias

Rep. de Irlanda venció 4-0 a Portugal en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y fue un empate por 2 a 2.

Con el boleto en mano para disputar la Play-Offs - Semifinal, Hungría intentará terminar la fase de grupos con una victoria. Por su parte, Rep. Irlanda necesita asegurar su futuro en el campeonato.

Horario Hungría y Rep. de Irlanda, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

