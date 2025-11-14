Por la fecha 9 del grupo L, Gibraltar recibirá a Montenegro

Suscríbete a nuestros canales

Gibraltar recibe hoy a Montenegro, a las 15:45 horas en el Europa Point Stadium, por la fecha 9 del grupo L de las Eliminatorias.

Así llegan Gibraltar y Montenegro

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Gibraltar en partidos de las Eliminatorias

Gibraltar buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Croacia. El local llega con ganas de salir de su racha negativa en la temporada actual. En las últimas jornadas, le han hecho 17 goles y registra tan solo 1 a favor.

Últimos resultados de Montenegro en partidos de las Eliminatorias

A Montenegro no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 4 ante Islas Feroe. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 1 gol a favor y ha recibido 12 en contra.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 3 victorias de los últimos 3 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de marzo, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Montenegro.

Ambos equipos están en una posición comprometida en la clasificación y necesitan escalar en la tabla. Gibraltar, el último del Grupo L, no consiguió sumar hasta el momento. Montenegro se encuentra apenas un lugar arriba y tan solo consiguió obtener 6 puntos.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Anastasios Papapetrou.

Fecha y rival de Gibraltar en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo L - Fecha 10: vs República Checa: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Montenegro en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo L - Fecha 10: vs Croacia: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Gibraltar y Montenegro, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.