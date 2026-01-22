Paris FC vs Angers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Ligue 1

El juego entre Paris FC y Angers se disputará el próximo domingo 25 de enero por la fecha 19 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas.
Así llegan Paris FC y Angers
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC ganó por 2-1 el juego pasado ante Nantes. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 4.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers cayó 2 a 5 ante Olympique de Marsella. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 9 goles a favor, ha recibido 10 en contra.
En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Angers lo ganó por 1 a 0.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 19 puntos (5 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 8 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Thomas Leonard.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|43
|18
|14
|1
|3
|19
|2
|PSG
|42
|18
|13
|3
|2
|25
|3
|Olympique de Marsella
|35
|18
|11
|2
|5
|22
|11
|Angers
|22
|18
|6
|4
|8
|-5
|13
|Paris FC
|19
|18
|5
|4
|9
|-8
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Auxerre: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 20: vs Metz: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Toulouse: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Horario Paris FC y Angers, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas