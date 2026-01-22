Lille vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Ligue 1

Lille recibe el próximo domingo 25 de enero a RC Strasbourg por la fecha 19 de la Ligue 1, a partir de las 15:45 horas en el estadio Stade Pierre-Mauroy.
Así llegan Lille y RC Strasbourg
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1
Lille cayó 0 a 3 ante PSG en el Parc des Princes. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
RC Strasbourg llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Metz. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 5 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y RC Strasbourg fue el ganador por 2 a 0.
El local está en el quinto puesto con 32 puntos (10 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (8 PG - 3 PE - 7 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Willy Delajod.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|43
|18
|14
|1
|3
|19
|2
|PSG
|42
|18
|13
|3
|2
|25
|3
|Olympique de Marsella
|35
|18
|11
|2
|5
|22
|5
|Lille
|32
|18
|10
|2
|6
|8
|7
|RC Strasbourg
|27
|18
|8
|3
|7
|6
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 20: vs Olympique Lyon: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Metz: 6 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 20: vs PSG: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Le Havre AC: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Lille y RC Strasbourg, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas