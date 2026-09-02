Lens vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Ligue 1

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Lens recibe el próximo sábado 5 de septiembre a Lorient por la fecha 3 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas en el estadio Stade Bollaert-Delelis.

Así llegan Lens y Lorient

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens cayó 1 a 2 ante RC Strasbourg en el Stade de la Meinau.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient llega a este encuentro con una derrota ante Troyes por 1 a 2.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lorient fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Eric Wattellier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 6 2 2 0 0 3 2 Paris FC 4 2 1 1 0 3 3 Lille 4 2 1 1 0 2 7 Lens 3 2 1 0 1 2 15 Lorient 1 2 0 1 1 -1

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Le Mans: 13 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Mónaco: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Toulouse: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Le Mans: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario Lens y Lorient, según país

Argentina: 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

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