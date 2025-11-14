Irlanda del Norte vs Luxemburgo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo A de las Eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 6 del grupo A de las Eliminatorias, Luxemburgo e Irlanda del Norte se enfrentan el lunes 17 de noviembre desde las 15:45 horas, en el estadio Windsor Park.

Así llegan Irlanda del Norte y Luxemburgo

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Irlanda del Norte en partidos de las Eliminatorias

Irlanda del Norte terminó con un empate en frente a Eslovaquia en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 5 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Luxemburgo en partidos de las Eliminatorias

En la fecha pasada, Luxemburgo finalizó con un empate - ante Alemania..

En esta competencia, los resultados de Luxemburgo han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Irlanda del Norte sacó un triunfo, con un marcador 1 a 3.

Ambos equipos deberán aprovechar el momento y sumar un triunfo para avanzar en la tabla. Luxemburgo está en el último lugar y aún no logró conseguir unidades. Irlanda N. es el anteúltimo en la zona y sumó 6 unidades.

Fecha y rival de Irlanda del Norte en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo A - Fecha 6: vs Luxemburgo: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Luxemburgo en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo A - Fecha 6: vs Irlanda del Norte: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Irlanda del Norte y Luxemburgo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

