Duelo de yeguas en el Clásico "Independencia de Venezuela"

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La octava carrera de este sábado 08 de agosto en el Hipódromo de Valencia promete emociones sobre los 1.400 metros de distancia y la puedes apostar en MeridianoBet, la mejor plataforma del país.

La nómina reúne a ocho corredoras de 3 y más años, encabezadas por Money On Time (1), Queen Of South (2), Stella Cadente (3), Pintada (4), Lady Rossy (5), Brianna (6), Chipis Time (7) y Flecha Montón (8).

Ante este panorama, el pronóstico principal apunta a Lady Rossy (5) en la punta, seguida de cerca por Stella Cadente (3) y Pintada (4) para completar la combinación de mayor oportunidad en la jornada.

Teniendo estas opciones ya puedes ingresar en www.meridianobet.net donde además puedes apostarles a las demás competiciones del día. Toma en cuenta que es la plataforma más confiable y la que mejor paga. Ingresa, apuesta, gana y cobra seguro.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González