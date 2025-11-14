Dinamarca se enfrenta ante la visita Belarús por la fecha 5 del grupo C

Suscríbete a nuestros canales

Dinamarca se enfrenta mañana ante Belarús para disputar el partido por la fecha 5 del grupo C, en el estadio Parken Stadion, desde las 15:45 horas.

Así llegan Dinamarca y Belarús

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Dinamarca en partidos de las Eliminatorias

Dinamarca ganó por 3-1 el juego pasado ante Grecia. En los últimos 3 partidos disputados se llevó 2 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 1 gol y ha convertido 12.

Últimos resultados de Belarús en partidos de las Eliminatorias

Belarús cayó 1 a 2 ante Escocia. No consigue ganar en los últimos partidos y lleva en total 3 sin imponerse. En esos encuentros, ha recibido 15 goles y registró 2 a favor.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Dinamarca lo ganó por 0 a 6.

El duelo de esta jornada enfrenta al puntero y colero del Grupo C. Dinamarca ha logrado sumar 10 puntos convirtiendo 12 goles, mientras que Belarús no tiene unidades.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Sven Jablonski.

Fecha y rival de Dinamarca en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo C - Fecha 6: vs Escocia: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Belarús en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo C - Fecha 6: vs Grecia: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Dinamarca y Belarús, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

