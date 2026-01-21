Como 1907 vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 24 de enero, a partir de las 10:00 horas, Torino visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Torino

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 ganó su último duelo ante Lazio por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Roma. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se quedó con la victoria por 1 a 5.

El anfitrión está en el sexto puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 49 21 16 1 4 27 2 Milan 46 21 13 7 1 18 3 Napoli 43 21 13 4 4 14 6 Como 1907 37 21 10 7 4 15 14 Torino 23 21 6 5 10 -13

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 23: vs Atalanta: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 23: vs Lecce: 1 de febrero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Fiorentina: 7 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Torino, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

