Burnley vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Tottenham y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 24 de enero desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Tottenham

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley igualó 1-1 frente a Liverpool. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Le convirtieron 8 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham perdió ante West Ham United por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 6.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Tottenham se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 9 PP).

Peter Bankes fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 22 15 5 2 26 2 Manchester City 43 22 13 4 5 24 3 Aston Villa 43 22 13 4 5 8 14 Tottenham 27 22 7 6 9 2 19 Burnley 14 22 3 5 14 -19

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Sunderland: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Brentford: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Horario Burnley y Tottenham, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.